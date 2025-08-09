“No al ponte”, in 7mila in corteo a Messina: “Lo Stretto non si tocca” FOTO e VIDEO

Una manifestazione pacifica e animata da slogan e cartelli contro la costruzione della grande opera. "No alle armi, sì ai soldi per ospedali, acqua e scuole", è stato ribadito

MESSINA – Il corteo no ponte per ribadire l’opposizione civile alla grande opera. Un corteo pacifico, animato da migliaia di cittadini, l’ipotesi è sui settemila o di più, nel centro di Messina. Stasera il momento finale è stato a Piazza Duomo e la sensazione è che sia stato un momento di democrazia nel quale in tanti hanno, con canti e cartelli, il loro punto di vista: “Vogliamo l’acqua, non la guerra. Ospedali, scuole, acqua h24 ma non la militarizzazione dei territori”.

L’iniziativa ha assunto un particolare significato pochi giorni dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto. Hanno più volte evidenziato i componenti dell’Assemblea no ponte, che ha promosso il corteo: “Con i 14 miliardi stanziati per l’opera e i 30 miliardi spesi annualmente in armi dall’Italia, quante delle emergenze strutturali del sud e delle isole (e non solo) si potrebbero sanare? La siccità, certo. Ma anche ospedali, scuole, autostrade, ferrovie e tanto altro ancora”

La parte iniziale del corteo era animata, anche al megafono, dalla componente più antagonista dei movimenti. Il resto, la maggioranza, da associazioni, partiti e cittadini, tra slogan ironici e tanta voglia di partecipare.

Un momento di tensione c’è stato tra via Cesare Battisti e via degli Orti quando i celerini si sono messi a correre a protezione del cantiere della cosiddetta Torre imperiale. La vicinanza dei poliziotti con i manifestanti e il loro muoversi all’improvviso ha creato scompiglio e sono volate parole grosse. Per fortuna, la mediazione dei leader del movimento, da Alagna a Mazzeo e Sturniolo, ha impedito che la situazione degenerasse. Il tutto in linea con la tradizione dei cortei no ponte, sempre pacifici.

In quei momenti, è affiorato l’incubo del Carnevale no ponte dello scorso marzo, che non va confuso però con le tradizionali manifestazioni contro la grande opera.

