Miracolo di Natale al Cirs: nasce il panettone del riscatto sociale VIDEO - Tempostretto

Panettoni firmati da chef stellati e poi donati. E poi c'è quello artigianale realizzato dalle ragazze ospiti della casa famiglia

di Silvia De Domenico

MESSINA – “Insieme è più buono”: è la gara di solidarietà natalizia del Comitato Italiano Reinserimento Sociale di Messina. Quest’anno con delle novità rispetto alla prima edizione. I panettoni sono stati firmati da chef stellati e donati per una buona causa. Ma non solo: a quelli griffati si aggiunge il panettone artigianale realizzato dalle donne vittime di violenza ospiti della casa famiglia del Cirs di Messina. Sotto la guida degli chef professionisti Giovanni Urbino e Gianfranco De Salvo le ragazze hanno realizzato il loro primo dolce natalizio, assaggiato e promosso da tutti gli esperti del settore presenti all’evento.

Maria Celeste Celi: “La solidarietà rende più buono chi la fa”

“Insieme è più buono e la solidarietà rende più buono chi la fa e fa stare bene”, con questa frase la presidente del Cirs Maria Celeste Celi racconta lo spirito dell’iniziativa, giunta quest’anno alla seconda edizione.

Gli chef stellati che hanno donato

Ecco gli chef che hanno subito sposato la causa e supportato l’iniziativa con la loro maestria in cucina. Salvatore Iuliano, due stelle Michelin del ristorante St. George by Heinz Beck di Taormina, Paolo Romeo del ristorante Letrevì di Messina, Matteo La Spada del ristorante-pizzeria L’Orso di Messina, il pasticcere Daniele Bonansinga della pasticceria Panebianco, e i panificatori messinesi Francesco Arena, Natale Laganà, Carmelo Patti e Francesco Furnari.

Sold out i panettoni firmati

La gara di solidarietà, come l’anno scorso, ha subito fatto sold out. Sono già stati venduti tutti i panettoni firmati alle aziende che hanno contribuito alla nobile causa regalandoli per Natale ai loro dipendenti. Sono ancora disponibili un centinaio di panettoni artigianali realizzati nei laboratori del Cirs e a loro ci si potrà rivolgere per acquistarli. La campagna natalizia promossa dal Cirs è destinata a sostenere, attraverso la vendita dei panettoni, le attività di formazione e reinserimento socio lavorativo delle donne vittime di violenza.