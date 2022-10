Missione romana per la "Bandiera blu": Messina spera, la new entry Furci punta alla riconferma VIDEO - Tempostretto

L'esito dell'incontro a Roma in vista di una prossima candidatura al riconoscimento della Fee che riguarda conferme e nuove assegnazioni

di Carmelo Caspanello

Nuove assegnazioni o conferme. Dalla provincia (la Jonica la fa da padrona) alla città capoluogo, si punta a confermare o ottenere la Bandiera blu. Il riconoscimento della Fee (Foundation for environmental education) è legato a determinati requisiti, che passano non soltanto dalla qualità delle acque ma anche dalla gestione ambientale, dai servizi e dalla sicurezza. Per la stagione 2023, si punta, in particolare, anche sulla formazione. Messina, sul solco del programma lanciato da Cateno De Luca, punta sulle spiagge di S. Margherita a Sud e Capo Peloro a Nord. Nei giorni scorsi il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore Francesco Caminiti, ha partecipato a Roma all’incontro organizzato dalla Fondazione, propedeutica alla certificazione in vista di una prossima candidatura che riguarda conferme e nuove assegnazioni. L’occasione è ghiotta per una notevole offerta e crescita turistica di qualità.

Riviera jonica sempre più… Blu

Come accade da anni nella Riviera jonica messinese, sempre più… Blu. Dopo Santa Teresa di Riva, Alì Terme e Roccalumera anche il Comune di Furci Siculo quest’anno ha conquistato l’ambito riconoscimento assegnato dalla Fee per la qualità dei servizi legati alla balneazione. Sono così diventati 4 i comuni Bandiera Blu nel 2022. E quest’anno si confida in un’altra new entry. All’appello mancano adesso solo Sant’Alessio Siculo e Nizza di Sicilia per colorare di blu l’intera riviera, da Capo S. Alessio a Capo Alì, un obiettivo verso il quale gli amministratori locali stanno lavorando da anni. Non ha invece ancora raggiunto l’obiettivo il Comune di Messina, che aveva presentato domanda per le spiagge di Capo Peloro e Santa Margherita. Ad onor del vero, era stato anche preannunciato che sarebbe stato difficile l’accoglimento in prima istanza. Messina, così, ritenta quest’anno.

Il sindaco di Messina Basile a Roma con l’assessore Caminiti

Il nuovo volto della spiaggia e del lungomare di Furci, il più bello del comprensorio

Grande la soddisfazione a Furci Siculo per l’Amministrazione del sindaco Matteo Francilia, anchìegli nei giorni scorsi in missione a Roma, che ha centrato il risultato dopo gli sforzi fatti per arricchire e migliorare i servizi, insieme ai Comuni di Santa Teresa (Bandiera blu per il sesto anno consecutivo), Alì Terme (terzo anno) e Roccalumera (confermata dopo il primo riconoscimento ottenuto lo scorso anno). La spiaggia di Furci Siculo ha cambiato volto, grazie anche ai lavori di messa in sicurezza del lungomare, i cui lavori hanno consentito di abbellire la passeggiata a mare, divenuta la più bella e apprezzata della Riviera jonica. E non è finita. Presto sarà ultimato anche il restyling della Villa comunale, strettamente collegata al lungomare (E’ divisa solo da un ampio parcheggio).

Il polmone verde del centro jonico, che sorge a ridosso del torrente Savoca, rappresenta con la sua cavéa un unicum nell’intero hinterland. “E poi – sottolinea il sindaco Francilia – la crescita economica, grazie alla Bandiera Blu, è sotto gli occhi di tutti. B&B, ristoranti e lidi pieni ogni giorno, hanno consentito di far fronte ad una crisi che continua a mordere. Adesso – prosegue Francilia – puntiamo, come indicato nell’incontro romano, alla formazione. Attraverso figure qualificate si raggiungono ulteriori importanti risultati”. (A corredo dell’articolo l’intervista integrale al sindaco di Furci, Matteo Francilia).

