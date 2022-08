Mistretta, migliaia di devoti e turisti riabbracciano San Sebastiano VIDEO - Tempostretto

Una folla di devoti e turisti, tantissimi gli stranieri, ha accompagnato il fercolo del patrono tra le ripide viuzze

MISTRETTA. Un vero e proprio fiume di persone ha riempito ieri le strade di Mistretta, dopo due anni di stop è ritornata la rituale processione di San Sebastiano, patrono del comune nebroideo. Una folla di devoti e turisti, tantissimi stranieri, ha accompagnato il fercolo del santo durante il suo giro tra le ripide viuzze.

La devozione per il martire è molto forte tra i mistrettesi. In tarda serata il fercolo è rientrato in chiesa tra gli applausi e la commozione dei presenti, in attesa di essere riportato in processione il prossimo 20 gennaio.