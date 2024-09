“MoveMe in tilt? Già 1300 gli abbonamenti, risolveremo i problemi” VIDEO

Il presidente di Atm Campagna rassicura in merito ai disagi online

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Abbonamenti MoveMe partiti ma sono tanti gli inconvenienti secondo gli utenti. Che cosa ne pensa il presidente di Atm Giuseppe Campagna? L’abbonamento annuale, per bus e tram, a 50 euro attira i messinesi ma sul sito diverse persone, dopo la mezzanotte, non sono riuscite a completare il procedimento online. Sottolinea Campagna: “Abbiamo rilasciato 1300 abbonamenti, comprensivi di transazioni finanziarie. Per chi ha avuto problemi, o in caso di ritardi nei codici e altri disagi, si interverrà”.

Precisa il presidente: “Contatteremo uno per uno i cittadini che hanno avuto queste difficoltà ma fatemi dire che MoveMe è un successo. A Messina la domanda di trasporto pubblico sta crescendo”.

Articoli correlati