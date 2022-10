Musolino: "Un onore rappresentare Messina ed Enna in Senato" VIDEO - Tempostretto

La parola alla neo senatrice ed ex assessora

MESSINA – XIX legislatura. Oggi il debutto al Senato della Repubblica e l’ex assessora Dafne Musolino ama ribadirlo: “Per me è un onore rappresentare Messina ed Enna e le rispettive province. In questo collegio, i voti sono stati tantissimi ed è motivo di prestigio rappreentare queste realtà. Quello che farò in Parlamento? Rappresenterò la Sicilia e le istanze del territorio”.

Tra i temi da affrontare quali le priorità? “Di sicuro – mette in evidenza la neo senatrice – la continuità territoriale. Impensabile che se ne stia ancora a discutere dopo trent’anni. E lo sviluppo delle reti infrastrutturali e la necessità di impostare il rilancio economico del Meridione. Il freno imposto all’Italia meridionale alla fine ha paralizzato l’intero Paese. Se non si riparte dal sud, non partirà il sistema Italia”.

“Con De Luca abbiamo ottenuto risultati straordinari da soli”

Ma non la preoccupa che lei al Senato e Francesco Gallo alla Camera dei deputati siate soli rispetto alle altre forze politiche? “No, già con l’amministrazione De Luca abbiamo giocato partite importanti in solitaria e ottenuto grandissimi risultati a livello nazionale e regionale. Penso alla legge sul risanamento che è partita da De Luca, con la promessa poi di Berlusconi. Ora non vediamo l’ora di iniziare a lavorare in un momento storico così importante, con la crisi energetica, il caro bollette e le difficoltà finanziarie così gravose per le famiglie e i piccoli imprenditori. Ovvero coloro che rappresentano il tessuto economico del Meridione”.

