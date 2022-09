Uninominale a Messina, Gallo vola alla Camera e Musolino al Senato nel segno di De Luca - Tempostretto

La gioia del leader di Sicilia Vera che annuncia l'elezione

MESSINA – Ore 10,01: 471 sezioni scrutinate, Francesco Gallo vola alla Camera dei deputati con il 32,19%, mentre Matilde Siracusano è al 29,02. Dafne Musolino sempre più vicina, con 994 sezioni su 1001, al seggio di senatrice con il 29.99, mentre Ella Bucalo è la 19,36 per cento.

Sulla sua pagina Facebook (la foto in evidenza è tratta da lì) così Cateno De Luca commenta questa vittoria di “Sud chiama Nord”: “Abbiamo eletto Dafne Musolino al Senato (Messina Enna) e Francesco Gallo alla Camera (Messina zona Jonica). Alle ore 11 la nostra diretta a modo mio”

Gli eletti Musolino e Gallo

Ore 8,40, fonte ministero dell’Interno, Francesco Gallo in testa alla Camera con il 32,90%, voti 50.972, sezioni scrutinate 418 su 478; Dafne Musolino guida in Senato all’uninominale con il 29,56 per cento, 95.367 voti, 937 sezione scrutinate su 1001. I secondi: Matilde Siracusano 28,50; per il Senato, sul filo del rasoio, Ella Bucalo 29,30.

Un dato clamoroso per le elezioni politiche. Mentre continua lo spoglio, sono in testa a Messina, per l’uninominale alla Camera dei deputati e al Senato, gli assessori di Federico Basile e in corsa per De Luca “Sindaco d’Italia”: il vicesindaco Francesco Gallo e Dafne Musolino. Quest’ultima si contende il seggio, fino all’ultimo voto, con Ella Bucalo (FdI) del centrodestra. Il risultato conferma, in ogni caso, la sintonia di Messina con l’ex sindaco e il suo progetto politico.

Per la Camera dei deputati, collegio Messina, con province ed Eolie, il vicesindaco Gallo, 398 su 478, è in testa con il 32,90 per cento rispetto a Matilde Siracusano, Forza Italia e centrodestra, con 28,55%. Una big come Siracusano, simbolo dell’impegno parlamentare per il risanamento, verrebbe dunque battuta da uno degli uomini chiave, in termini di strategia politica ed elettorale, di De Luca e Sicilia Vera. In comune con l’ex sindaco di Messina le radici democristiane, Gallo andrebbe a Roma lasciando dunque l’amministrazione Basile. Sempre all’uninominale, dove vince chi ha un voto in più, al terzo posto la senatrice Grazia D’Angelo con il 16,57 per cento, per il Movimento Cinquestelle, al quarto il consigliere comunale del Partito democratico Felice Calabrò, per il centrosinistra, con 14,33. E ancora: Liliana Modica, Azione più Italia Viva, con 3,65, Carlo Spanò, di Italexit, con 1,84, Francesco Mucciardi, di Unione popolare, con 0,98, Giuseppe Billè (Italia Sovrana e Popolare) con 0,93, Salvatore Modica (Vita) con 0,26.

Testa a testa Musolino-Bucalo al Senato

Senato della Repubblica: collegio Messina/Enna, tutti i Comuni messinesi più la provincia di Enna. Mentre (ore 8,22) siamo arrivati a 901 sezioni scrutinate, l’avvocata e assessora Musolino, per “Sud chiama Nord”, è in testa con il 29,80% su Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia e per la coalizione di centrodestra, con 29,01 per cento. Un testa a testa soprendente alla vigilia, data la forza del partito di destra e il radicamento soprattutto a Barcellona della parlamentare e commissaria provinciale di FdI. Solo terza, con 18,36, e anche questo è un dato importante, la sottosegretaria e senatrice Barbara Floridia (M5S), presente pure nel listone di Giuseppe Conte. Quarta la consigliera comunale del Partito democratico, Antonella Russo, con il 15,01 per cento. Per Azione più Italia Viva, Emiliano Lazzara Papina è al 3,55; Giuseppe Sottile (Italexit) è al 2,09; Renzo Ioppolo (Italia Sovrana e Popolare) ottiene 0,81 per cento; Dolores Dessì (Unione popolare) 0,72; Carla Bonanno (Vita) 0,39.

AGGIORNAMENTI

Articoli correlati