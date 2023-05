Musumeci a Messina. "Il Ponte opera strategica, c'è chi vuole restare alle palafitte" VIDEO - Tempostretto

Il ministro per la Protezione civile al convegno del Consiglio nazionale dei geologi

MESSINA “Il ponte è un’opera strategica per collegare la Sicilia e l’Italia all’Europa. C’è chi vorrebbe rimanere al tempo delle palafitte ma dobbiamo andare avanti e progredire. E oggi ci sono le condizioni per realizzarlo”. Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, ex presidente della Regione siciliana, interviene al convegno al Rettorato promosso dal Consiglio nazionale dei geologi ieri a Reggio e oggi a Messina. In primo piano “Aspetti geologici e sismici nell’area dello Stretto di Messina”.

Musumeci partecipa all’incontro all’Università ed è reduce dall’impegno per l’Emilia: “Facendo un parallelo con la Sicilia, e ricordando che tutto il territorio nazionale è a rischio, va detto che siamo indietro perché non si è puntato sulla prevenzione. Dobbiamo dare attuazione al piano predisposto nel 2016 dal centrosinistra e non ancora attuato”.