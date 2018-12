Natale in Via Palermo: musica, luminarie e personaggi Disney

GUARDA IL VIDEO. Luminarie , musica in filodiffusione ed eventi per i più piccoli con i personaggi della Disney. Anche la via Palermo si veste a festa, grazie ai commercianti della zona.

Durante il periodo natalizio, l’importante e trafficata arteria di Messina sarà un punto di ritrovo non solo per gli abitanti della zona ma per tutti cittadini messinesi.

Dall’8 dicembre la musica in filodiffusione allieterà i visitatori; il 22, 23 e 24 Dicembre i bambini potranno incontrare i personaggi della Disney.

Gli esercizi commerciali della via Palermo propongono inoltre sconti speciali e degustazioni di prodotti tipici.