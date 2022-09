Notte d'arte, "viviamo Messina nelle piazze" VIDEO - Tempostretto

Sabaro e domenica con 300 artisti e il centro storico protagonista

MESSINA – “Viviamo Messina nelle piazze e nel cuore del centro storico”. La V edizione di “Notte d’Arte” a Messina è in programma sabato 17 e domenica 18 settembre con più di 300 artisti e il centro storico di Messina con mostre, esibizioni e dibattiti culturali. L’iniziativa L’evento è organizzata dall’associazione “Impronte”, presieduta da Marisa Arena con la direzione artistica affidata a Domenick J. Giliberto e Antonello Arena. Madrina dell’evento è l’attrice Daniela Conti.

Notte d’Arte (nella foto un momento della conferenza stampa a Palazzo Zanca) si aprirà con una doppia inaugurazione: sabato alle 19 presso il chiostro dell’Arcivescovado e, subito dopo, alle 20 presso Palazzo Zanca. Finissage domenica 18, dalle 21 presso Piazza Unione Europea. I palazzi storici e istituzionali, le piazze e le strade interessati saranno Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea, Palazzo dei Leoni, Galleria Vittorio Emanuele, via Cristoforo, Piazza Immacolata di Marmo, Piazza Duomo, Chiostri dell’Arcivescovado (via Primo settembre), via Cardines.

Articoli correlati