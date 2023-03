Nunzio Bruno racconta "In cima con Me": "Una risposta al dolore" VIDEO - Tempostretto

Lo scalatore gira il mondo portando avanti una battaglia di sensibilizzazione importante con la Sla. E con Messina sempre nel cuore: "Abbiamo bellezze incredibili"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “In cima con me nasce da una risposta al dolore”. Inizia così il racconto dello scalatore Nunzio Bruno, messinese che da tempo porta i colori della città a migliaia di metri di altitudine, lottando per raccogliere fondi e sensibilizzare sulla Sla. “Mia madre si è ammalata 3 anni fa e da lì c’erano due modi per agire, o la rabbia o l’amore. Così è nato il progetto, un progetto d’amore per gli altri, di denuncia e promozione sociale attraverso lo sport. Bisogna migliorare i servizi o crearli dove non esistono, come qui in Sicilia”.

Bruno parla della Sla e del riscontro mediatico

Nunzio Bruno spiega: “Questa è una malattia che ti porta a dipendere totalmente dalla famiglia, per questo il supporto deve essere dato anche alle famiglie stesse di chi soffre di Sla”. Lo scalatore messinese è stato sul Kilimangiaro e poi in Sud America, all’Aconcagua e all’Ojos del Salado. Tra difficoltà e imprese, Bruno racconta: “Non mi aspettavo tutto questo. Come ti insegna la montagna, quando inizi qualcosa è passo dopo passo. Il mio obiettivo era questo, avere riscontro a livello politico e sociale. Uno da solo non può fare niente, ma uno al fianco di tanti che ne hanno parlato, di tante aziende che supportano, può fare la differenza”.

Il messaggio d’amore a Messina

Messina abbraccia Nunzio Bruno con due momenti tra venerdì e sabato. Prima una conferenza stampa al Comune di Messina, al fianco dell’amministrazione. Poi l’evento sui colli, con l’incubatore “Crescendo”, al fianco di ragazzi dai 18 ai 25 anni alla scoperta delle bellezze cittadine: “In cima con me non nasce solo per scalare le cime del mondo. Ma ha un significato stretto con le mie radici, Messina, e l’amore per questa città. Sono sempre tornato, sia per la famiglia sia per il mio legame stretto con la città. L’obiettivo è anche questo, promuoverla fuori e con i miei cittadini. Abbiamo bellezze incredibili tra Peloritani e Nebrodi. Sono felice che ora i giovani comincino a interessarsi di questo mondo inesplorato”.