Nuovo look per UniMe e il suo sito web. Cuzzocrea: "Sempre più a misura di studente" VIDEO - Tempostretto

Il rettore annuncia che gli alloggi dell'ex Hotel Riviera saranno pronti a gennaio 2024. E sul Pronto Soccorso del Policlinico...

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Con l’inaugurazione dell’Aula Cannizzaro si concludono i lavori di restyling del rettorato dell’Università degli Studi di Messina. Dopo l’atrio, la biblioteca universitaria e i giardini è toccato ad un’aula che l’attuale amministrazione racconta di aver trovato in pessime condizioni al suo insediamento.

Cuzzocrea: “Abbiamo cambiato il volto di questa università”

“So di essere un rettore scomodo, ma grazie alle donne e agli uomini di questa amministrazione l’Università di Messina sta cambiando volto”, dichiara il rettore Salvatore Cuzzocrea. “Abbiamo dimostrato che quando si vogliono fare le cose si fanno. Si può acquistare l’ex Hotel Riviera per farne degli alloggi moderni per studenti, si può acquistare l’ex Banca d’Italia, si può trovare un’aula dimenticata e degradata come la Cannizzaro e ridargli nuova vita”.

Molti più studenti internazionali a Messina

Il rettore ha raccontato, poi, di come in questi anni l’Università di Messina sia cresciuta nei numeri che riguardano le immatricolazioni di studenti internazionali. “Abbiamo smesso di essere l’università di pochi: abbiamo più stranieri e adesso è al centro di tutto lo studente, che è il nostro datore di lavoro principale”.

Nuovo portale UniMe: moderno e facile da usare (anche da mobile)

Una fase di ammodernamento e cambiamento che ha interessato i locali del rettorato ma non solo. Il restyling è anche e soprattutto tecnologico. Da ieri, infatti, è online il nuovo portale UniMe. Un sito web molto più moderno e intuitivo, che tutti gli studenti possono utilizzare più facilmente anche da smartphone. “Dal proprio cellulare si può fare tutto: dall’iscrizione all’uploading della tesi di laurea, senza necessità di andare fisicamente in segreteria”, spiega il magnifico.

Collaborazione con il Cineca di Bologna

Un portale rinnovato che è frutto della collaborazione con il Cineca di Bologna. Cuzzocrea lo dice chiaramente: “Il sito di prima non era fatto per gli studenti, non era adeguato, era vecchio ed era difficile trovare le informazioni”. Questa collaborazione è cominciata nel 2018 e, da allora, le innovazioni tecnologiche apportate sono state numerose: Messina è stata la prima Università ad effettuare la rilevazione delle presenze in Aula ed altri passi importanti come le lezioni online, il potenziamento della piattaforma Pica (Piattaforma integrata concorsi atenei) per la sicurezza dei dati, la dematerializzazione completa dei percorsi per l’accesso ai concorsi e non solo”.

Aggiunge il rettore: “Grazie al Cineca e all’impegno incessante di tutti i membri del Ciam, che si occupa dei servizi informatici, oggi uno studente può realizzare tutto tramite il cellulare. Tutto ciò non vuole prescindere dal capitale umano dell’Ateneo, ma è indubbiamente cambiato il volto informatico dell’Università che adesso avrà un sito web a portata di studente. Il nuovo Portale è moderno ed internazionale, è già stato avviato e verrà ultimato, in tutte le sue componenti, secondo una timeline che vivrà il suo ultimo atto a marzo 2023″.

La collezione Pugliatti e la Società messinese di Storia patria

Erano presenti alla presentazione del sito nella nuova Aula Cannizzaro Giuseppe Mannino, responsabile Ciam, Roberta Maisano, responsabile Servizi di rete, Giacomo Scillia (referente Cineca) e parte del team informatico del Consorzio interuniversitario italiano, composto dalle dottoresse Milena Vesco, Rosita Bacchelli, Giulia Nidasio e Chiara Ruffini.

Gli scaffali della nuova aula, al piano terra del rettorato di piazza Pugliatti, ospitano la preziosa ‘Collezione Pugliatti’, donata dalla famiglia. E la sala ospiterà la nuova sede della “Società messinese di Storia patria”, la più antica di Messina e provincia.