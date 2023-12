Atm. Campagna: "Il quinto tram nuovo è pronto e il sesto è in arrivo" - Tempostretto

In occasione della consegna dei riconoscimenti agli studenti che hanno abbellito i bus in tema natalizio, ci sarà oggi l'annuncio

MESSINA – Trasporto pubblico. Se i progressi nel campo dei bus sono innegabili, pur non mancando i punti critici, il nodo più grande rimane il tram. Intervistato ai microfoni di Tempostretto, durante la diretta per l’avvio degli eventi natalizi, il presidente di Atm Giuseppe Campagna ha rivelato due novità significative: il quinto tram, arrivato venti giorni fa, ha superato il collaudo e può entrare in funzione, mentre il sesto è atteso il prossimo 15 dicembre. Sarebbe il settimo tram se si considera però uno vecchio, ancora in linea. Sulla novità dei due tram in più, nel 2024, il presidente si soffermerà oggi, in piazza Unione europea. L’occasione è la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti che hanno disegnato le livree in tema natalizio per tre autobus dell’azienda dei trasporti.

Ha sottolineato Campagna: “Questo è stato un anno col botto per la società e MoveMe, con gli abbonamenti annuali a 20 euro, la ciliegina sulla torta. C’è grande attenzione nei confronti del servizio pubblico. I parcheggi si riempiono, dal Cavallotti al prima trascurato parcheggio di Villa Dante, e siamo contenti che il cambiamento nelle abitudini sia in corso grazie anche ad Atm. Tantissime persone si sono abituate a utilizzare i bus. Il tram punto debole con le attese troppo lunghe? Stiamo cercando di affrontare i problemi. Il tram arrivato venti giorni fa è pronto e un altro in arrivo il quindici dicembre. Il tempo tecnico per fare il collaudo e vorrei che fosse in servizio prima di Natale. Di sicuro, per il 2024, avremo altri due tram in funzione”.

Ha continuato il presidente di Atm: “Puntiamo a ridurre i tempi d’attesa. Abbiamo più mezzi ristrutturati e le percentuali di guasti dovrebbero ridursi. Ma fino a quando non riceveremo le componenti che sono state reindustrializzate, quindi rifatte, qualche problema ce l’avremo. I tram sono stati abbandonati per troppo tempo”. E, da parte sua, il sindaco di Messina Federico Basile, sempre durante la diretta, ha aggiunto: “Stiamo cercando di migliorare un progetto, quello del tram, che andava impostato meglio sin dall’inizio. Equiparare i tempi d’attesa del tram a quello dello Shuttle? Vogliamo ridurre a dieci minuti l’attesa dei tram e, in generale, con i nuovi bus elettrici puntiamo a migliorare la viabilità. Occorre aumentare l’uso di altri mezzi rispetto all’auto”.

