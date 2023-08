Omaggio alle canzoni di Dalla a Tindari, "Lucio è ancora qui" VIDEO - Tempostretto

Coro lirico siciliano, ensemble orchestrale, Pierdavide Carone e coro di voci bianche hanno animato il teatro antico

TINDARI – In tanti ricordano la voce di Lucio Dalla nel recital al teatro antico di Tindari nel 2005. Così. per le serate dell’edizione 2023 del Festival lirico dei Teatri di pietra, è stato particolamente sentito un omaggio all’artista bolognese. Una serata speciale con Coro lirico siciliano ed ensemble orchestrale in residence del Festival, diretti da Francesco Costa, la voce solista di Pierdavide Carone e il coro di voci bianche diretto da Coralie Camuti e Corrado Neri, arrangiatore e pianista. Nel 2012 proprio Carone partecipò a Sanremo con il brano “Nanì”, prodotto dallo stesso Dalla e ultima presenza televisiva del cantautore prima della morte.

Una serata speciale, quella a Tindari, con il gran finale di un’Attenti al lupo con il Coro di voci bianche.

A Taormina omaggi a Pink Floyd, Morricone e “La traviata”

Da parte sua,, Corrado Neri, musicista d’avanguardia, ha composto una vera e propria opera, conferendo all’opera di Dalla una nuova profondità poetica e musicale, e il pubblico ha gradito. Dopo questo evento del Coro lirico siciliano, ente promotore del Festival lirico dei Teatri di pietra, il programma continua con un trittico musicale al Teatro antico di Taormina: dal rock dei Pink Floyd, 22 agosto, al sinfonismo di Ennio Morricone, 23 agosto, fino alle melodie eterne del capolavoro verdiano, La traviata, il 24 agosto, per la prima volta in assoluto anche nella lingua dei segni.