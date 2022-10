Open Day alla Lega Navale: "Messina deve riscoprire la cultura del mare" VIDEO - Tempostretto

Cinque istituti della III Municipalità sono stati ospiti del circolo nautico: "La vela non è sport d'elite"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico



MESSINA – La Lega Navale sezione di Messina apre le porte ai 5 istituti della III Municipalità che hanno portato i propri studenti a Grotte, per ritrovare un rapporto con il mare che i messinesi spesso dimenticano. “Giornate così non servono solo a promuovere lo sport della vela ma a far scoprire ai giovani la cultura del mare – spiega l’avvocato Alessandro Billè, per la Lega Navale messinese – ed è assurdo non vedere ogni giorno centinaia di vele solcare i mari in una città come Messina”.

“Anomalo non vedere centinaia di vele ogni giorni”

“Questa è una cosa anomala per una città che vive sull’acqua e ha chilometri di coste – continua Billè – dovremmo vedere anche decine di ragazzi frequentare i circoli di vela. Passa un messaggio sbagliato secondo cui la vela è uno sport d’elite e per pochi. Lo diventa se si pensa alla vela solo come attività agonistica, invece è una disciplina che dà moltissimo per la crescita culturale e personale di qualunque individuo”.

