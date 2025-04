Open Day UniMe, all’Annunziata gli studenti delle Superiori VIDEO

L'appuntamento a Messina martedì 15 e mercoledì 16 aprile. In video il commento della rettrice Spatari

In video il commento della rettrice Giovanna Spatari

MESSINA – Tutto pronto al campus dell’Annunziata per l’Open Day Unime 2025, il tradizionale appuntamento che martedì 15 e mercoledì 16 aprile accoglierà numerosissimi studenti provenienti dalle scuole della città e dell’intero comprensorio metropolitano e reggino.

Si legge in una nota: “L’Università di Messina si aprirà agli studenti degli Istituti superiori per presentare la propria offerta formativa con la rassegna annuale dell’orientamento universitario, l’edizione 2025, articolata su due giornate dalle 9 alle 14, si svolgerà nella splendida cornice del Polo Annunziata, dove gli studenti potranno ammirare alcune delle moderne strutture in dotazione all’Ateneo e conoscere le numerose opportunità di studio, tirocinio, crescita personale e professionale che l’Università offre, valutando con maggiore consapevolezza il proprio futuro accademico e lavorativo. Gli studenti presenti, inoltre, potranno immergersi nei percorsi laboratoriali, negli esperimenti interattivi, nelle simulazioni e seguire i diversi approfondimenti proposti dai Dipartimenti, o visitare laboratori, strutture bibliotecarie e gli impianti sportivi della Cittadella universitaria”.

E ancora: “Le strutture ed i Centri di Ateneo saranno presenti per far conoscere i numerosi servizi che l’Università di Messina garantisce ai propri studenti, dall’internazionalizzazione alle biblioteche, dall’orientamento e tutorato al placement, ai trasporti, alle residenze, alle attività di sostegno psicologico e motivazionale. Durante l’evento, è possibile anche effettuare uno screening delle personali attitudini, degli interessi e delle risorse personali e specialistiche per supportare una scelta di successo”.

“Attraverso interazioni dirette con i docenti, gli studenti-tutor, i responsabili dei Centri e delle Strutture di Ateneo, i partecipanti potranno acquisire una conoscenza chiara e approfondita delle opportunità di crescita personale e professionale che caratterizzano i diversi corsi di laurea triennale e magistrale, delle possibilità di sviluppare il proprio percorso formativo svolgendo un periodo di studio all’estero, dei numerosi servizi di supporto, orientamento alla scelta, accompagnamento al mondo del lavoro offerti da UniMe”.