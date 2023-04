Parco Aldo Moro, Basile: "Oggi niente rendering, si inizia coi lavori" VIDEO - Tempostretto

Il sindaco annuncia anche l'avvio di almeno quattro nuovi cantieri in città: partiranno tutti contemporaneamente

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati consegnati i lavori alle ditte che renderanno Messina più verde (leggi qui). I quattro progetti pilota di forestazione urbana partiranno da parco Aldo Moro. La durata dei lavori prevista è di 120 giorni, quindi è presumibile che lo spazio torni fruibile alla fine della prossima estate. “Vigileremo affinché i tempi dei cantieri vengano rispettati”, afferma il sindaco Federico Basile.

Perché il parco è rimasto chiuso nell’ultimo anno

E’ trascorso più di un anno dalla presentazione dei rendering del progetto del nuovo parco. Ad aprire i cancelli per presentare i disegni proiettati su un muro era stato l’ex sindaco Cateno De Luca (vedi qui il progetto). Era gennaio del 2022 (leggi qui), oggi dopo più di un anno quei rendering si sono trasformati in una consegna di lavori alla ditta. Il sindaco spiega che per ragioni di sicurezza il parco non è rimasto aperto alla pubblica fruizione.

L’accordo con Ingv

L’accordo, raggiunto con Ingv (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) nel 2019, prevedeva la concessione delle aree verdi per 30 anni al comune di Messina. L’istituto, proprietario dello spazio, riattiverà il suo punto di osservazione all’interno nei prossimi mesi e ci lavoreranno circa 10 professionisti. Anche negli spazi interni che qualche anno fa furono occupati, infatti, si sta procedendo con i lavori di riqualificazione.

Quattro nuovi cantieri per rendere Messina più verde

Con il direttore dei lavori e agronomo Carmelo Celona facciamo il punto su cosa prevede il progetto, sia all’interno del parco Aldo Moro che negli altri viali cittadini che verranno alberati. Sincronicamente, infatti, partiranno i cantieri per la forestazione dell’asta fluviale Gazzi, Giampilieri e il centro città.