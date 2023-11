Piazza Cairoli, arriva la pista di ghiaccio. Sarà inaugurata l’8 dicembre VIDEO - Tempostretto

All’aperto e accanto al villaggio di Natale. Potranno pattinare grandi e piccoli

servizio di Silvia De Domenico



MESSINA – La magia del Natale sbarca a Messina. Prendono forma gli allestimenti nelle piazze cittadine. Alberi, alberelli, stelle di Natale, piante di aghifoglio, fontane e mercatini: ecco gli allestimenti da piazza Unione Europea a Lo Sardo (qui il servizio con le anticipazione per il Natale). Sotto il grande albero posizionato dal Comune di Messina accanto alla palma di piazza Cairoli sorgerà la pista di ghiaccio. Sarà una pista a vista, proprio accanto al villaggio di Natale.

Gli operai sono ancora a lavoro per montarla. Sarà lunga 16 metri e larga 15 e verrà inaugurata insieme a tutti gli altri allestimenti nel giorno dell’Immacolata. Come ogni anno l’Amministrazione comunale farà il tour per l’accensione degli alberi l’8 dicembre.