Piazza Cairoli si prepara al Natale: gli studenti del "Basile" decorano l'isola pedonale VIDEO - Tempostretto

Colori acrilici, spray e stencil per dare un tocco natalizio allo slargo fra la piazza e il viale San Martino

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Decorazioni natalizie e fiabesche appariranno nelle prossime sull’asfalto dell’isola pedonale di piazza Cairoli e viale San Martino. A sporcarsi le mani sono gli studenti del Liceo Artistico di Messina “E. Basile”. Per rendere più bella e dare un tocco natalizio all’area utilizzeranno colori acrilici, bombolette spray e stencil realizzati nelle ultime settimane a scuola. In mattinata sull’asfalto sono state realizzate le basi: dei grandi cerchi bianchi dove nelle prossime ore verranno realizzati disegni a tema fiabesco e natalizio.

Studenti emozionati: “La nostra opera più grande”

Le studentesse Chiara Ferro e Claudia Carmen Gargano raccontano al nostro microfono l’emozione di realizzare delle opere così grandi proprio sulle strade della nostra città. Anche lavorare sotto gli occhi dei passanti e dei curiosi non è da tutti i giorni. “I ragazzi sono molto entusiasti”, racconta il professore Gugliemo Bambino, docente di Arti Pittoriche dell’istituto. E continua: “Ricordiamoci che usciamo da un periodo molto difficile per i nostri studenti, letteralmente rinchiusi in casa. Iniziative come queste fanno bene alla loro crescita”.

L’iniziativa dell’assessore Liana Cannata

Un progetto che ha visto la luce grazie alla collaborazione fra il Comune di Messina, con l’impegno dell’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, e la dirigente della scuola Caterina Celesti. Il lavoro sarà completato nella tarda mattinata di mercoledì 7 dicembre e sarà a disposizione dei messinesi che vorranno goderne per tutto il periodo delle festività natalizie.