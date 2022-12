Natale a Messina: a piazza Cairoli arrivano il mercatino e la giostra per bambini VIDEO - Tempostretto

Si lavora anche al posizionamento degli archetti nell'isola pedonale di via I Settembre e viale San Martino

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Natale messinese comincia a prendere forma. A piazza Cairoli sono stati posizionati lato monte la giostra per bambini e lato valle le tipiche casette bianche di legno per il mercatino artigianale. Anche l’albero centrale è stato abbellito con le stelle di Natale bianche e rosse. Così come la aiuole di piazza Unione Europea, dove è già stato posizionato il grande albero in mezzo ai leoni. L’accensione degli alberi donati alla città dalle società partecipate del Comune di Messina avverrà il pomeriggio del giorno dell’Immacolata, come da tradizione.

Dall’8 dicembre via alle isole pedonali

Si lavora nella futura isola pedonale di via I Settembre e viale San Martino, isola che vedrà l’inizio della sperimentazione dal prossimo 8 dicembre nella fascia oraria serale. Gli operai sono a lavoro da questa mattina per posizionare gli archetti amovibili all’incrocio con la via Garibaldi e il viale San Martino basso.