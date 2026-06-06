Piazza della Repubblica, smantellata la vecchia banchina del tram VIDEO

Addio a binari, curvone e pensiline: l’intera piazza avrà una nuova pavimentazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono iniziati a metà maggio i lavori per la riqualificazione di piazza della Repubblica. L’intervento è inserito all’interno del più ampio progetto di restyling della linea tranviaria. Così come avvenuto sul viale San Martino l’intervento realizzato da Atm, in sinergia con il Comune di Messina, punta a trasformare radicalmente l’estetica e la funzionalità dell’area. Dopo l’isola pedonale, appunto, si tratta del cantiere più impattante dell’intero progetto di riqualificazione del tram.

Addio a binari, curvone e vecchie pensiline

A poche settimane dall’allestimento del cantiere la vecchia banchina del tram è già stata smantellata. La piazza davanti alla Stazione di Messina si prepara quindi a dire addio ai binari, al curvone e alle vecchie pensiline. La grande area sarà tutta su unico livello, senza più marciapiedi e avrà una nuova pavimentazione in pietra. Ci saranno zone con del verde, percorsi pedonali e nuovi arredi.

Il tram non entrerà più nella piazza ma percorrerà la via La Farina

Questo stravolgimento della piazza ha l’obiettivo principale di non fare entrare più il tram all’interno della piazza, evitando alle vetture quella grande curva. I binari, infatti, percorreranno la via La Farina, dove verranno posizionate delle nuove fermate. Inoltre il tragitto si accorcerà di qualche minuto.



