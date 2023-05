Pineta di Montepiselli: "Era una discarica sconosciuta ai messinesi, ora un parco" VIDEO - Tempostretto

Un anno di lavori per restituirlo alla città. Uno spazio in pieno centro per bambini e famiglie

Di Silvia De Domenico

MESSINA – A febbraio del 2022 l’ex sindaco Cateno De Luca troncò il lucchetto che chiudeva da anni il cancello della Pineta di Montepiselli (leggi qui). Un luogo che la gran parte dei messinesi sconosceva e che era ormai ridotto a discarica. Il parco doveva essere realizzato in pochi mesi ma ne sono serviti molti di più. Un anno dopo lo spazio si apre alla città e viene restituito alla pubblica fruizione.

Il sindaco Federico Basile ha tagliato il nastro del nuovo parco, in cui lui stesso non aveva mai messo piede prima di diventare sindaco. Con la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, che ha curato il progetto e i lavori insieme ad Amam e Messina Servizi, raccontiamo cosa diventerà questo spazio e come potranno usufruirne i cittadini, le famiglie e i bambini (leggi qui).