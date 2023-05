"Porpora", il film sulla storia dell’attivista trans. A firmarlo è un regista messinese VIDEO - Tempostretto

Roberto Cannavò firma un documentario sulla vita di Porpora Marcasciano e racconta le sue battaglie per i diritti della comunità Lgbt+

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Porpora è una persona straordinaria per ciò che dice, per ciò che pensa, per ciò che fa, per il suo attivismo, per le sue battaglie e non perché è trans. L’essere trans fa parte della sua persona”, racconta il regista Roberto Cannavò.

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia Cannavò è stato ospite del villaggio dell’inclusività a Villa Dante e ha raccontato ai ragazzi delle scuole presenti il suo lavoro e il significato del documentario.

“La vita della comunità Lgbt+ non è un corteo”

“A proposito dei gay Pride, c’è gente che è ancora convinta che queste persone vivano la loro vita come se fosse un corteo. No quella è solo una manifestazione, la loro vita di tutti i giorni è un’altra”, conclude il documentarista messinese.