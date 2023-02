Primarie del Pd a Messina, "c'è voglia di ritrovare l'entusiasmo" VIDEO - Tempostretto

Il segretario del circolo del centro Armando Hyerace registra "una buona partecipazione a Piazza Cairoli". Ecco dove si vota

MESSINA – Le primarie del Partito democratico. Il Pd al bivio, dopo il primo turno. Domenica 26 febbraio si vota nei gazebo e nei circoli, e in qualche caso online, dalle 8 alle 20, per eleggere il segretario, Stefano Bonaccini, o la segretaria, Elly Schlein, di un partito a cui non basta l’elezione di un leader o di una leader per favorire la rinascita. A Piazza Cairoli, in questa mattina di domenica 26, si respira un clima di speranza, tra le persone in fila: verso la tarda mattinata hanno votato quasi 200 persone e la giornata è dedicata ai non iscritti, con orientamento progressista.

Armando Hyerace

Il Pd ha bisogno di creare le fondamenta e rifondare il progetto politico. Nel frattempo, si punta ancora una volta a coinvolgere gli elettori di centrosinistra. Per trovare il proprio seggio e votare domenica, si può consultare un link sul sito nazionale. In video intervista in video con Armando Hyerace, segretario del circolo in centro del Pd di Messina, che registra una “buona partecipazione. C’è voglia di ritrovare l’entusiasmo e rilanciare sul piano progettuale il partito e lo schieramento progressista a Messina e a livello nazionale”.

Voto nel Gazebo di Piazza Cairoli

Dove si vota