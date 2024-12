Polstrada, un progetto per “tutelare la vita dei bambini in strada” VIDEO

Presentata al Policlinico la campagna di sicurezza condotta dalla polizia stradale di Messina

MESSINA – “Un corso per far incontrare operatori di polizia stradale formati e genitori. Tutti coloro che frequentano i corsi pre parto si troveranno a stretto contatto con l’istituzione polizia stradale che spiegherà loro quali sono i consigli per tutelare la vita prima del feto, poi della mamma e del futuro nascituro”.

Così il comandante Antonio Capodicasa in occasione della presentazione del progetto B.I.R.B.A., la campagna di sicurezza condotta dalla polizia stradale di Messina, al Padiglione NI del Policlinico di Messina. B.i.r.b.a. è acronimo di Baby and Infant on Board Risk Accident, Incidente a bordo con rischio per il bambino.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare non solo i genitori, ma tutta la cittadinanza sulla messa in sicurezza dei bimbi in strada. “Negli ultimi 10 anni oltre 1200 bambini hanno perso la vita in Europa a causa di incidenti stradali perché un adulto ha pensato bene di non proteggerlo all’interno del veicolo”, spiega il comandante durante la presentazione del progetto. Lo slogan è infatti: “In casa sono sicuro tra le braccia di mamma e papà, in auto sono sicuro tra le cinture del seggiolino“.

Hanno preso parte all’incontro anche il direttore generale del Policlinico, Giorgio Giulio Santonocito, e il direttore di Ostetricia e Ginecologia, Alfredo Ercoli.