Viale San Martino, i lavori hanno raggiunto via Trieste. Ecco il tratto già pavimentato VIDEO

Messina. Il cantiere occupa la carreggiata lato mare: la nuova pavimentazione da via Santa Cecilia alla Chiesa di San Nicolò

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori di riqualificazione del Viale San Martino. Dopo aver completato l’incrocio con la via Santa Cecilia gli operai si sono spostati sulla carreggiata lato mare, così il cantiere ha raggiunto la via Trieste. La nuova pavimentazione è già stata posata fino alla Chiesa di San Nicolò. Una volta completato il lato mare l’impresa Colombrita sposterà i lavori sullo stretto tratto, da via Santa Cecilia a via Trieste, però sul lato monte. L’obiettivo è quello di concludere anche questa parte del viale entro il periodo di Natale. L’Amministrazione comunale, però, non ha ancora deciso se anche questo pezzo del Viale San Martino ripavimentato diventerà isola pedonale o rimarrà carrabile. Ecco il tratto di viale già pavimentato.

Smontate le vecchie pensiline del tram

Nel frattempo proseguono anche i lavori in altre zone del Viale San Martino, dove sono state smontate le vecchie pensiline del tram. In quei punti, infatti, si sta procedendo alla realizzazione di nuovi scivoli accessibili in prossimità delle fermate.

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