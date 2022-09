Provenzano: "Sul risanamento a Messina puntavo su un progetto migliore" VIDEO - Tempostretto

Il vicesegretario Dem al Salone delle bandiere

MESSINA “Il Pd vera alternativa a livello regionale e nazionale contro la peggiore destra e De Luca. Sul risanamento a Messina, da.ministro, puntavo su un progetto più ampio a livello economico, con il coinvolgimento della Regione”. Il vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano, presenta le ragioni del partito, con i candidati nazionali e regionali messinesi, e spiega le sue ragioni. Aggiunge l’esponente siciliano: “Noi orfani di Navarra? No, ha fatto una scelta che non condivido. Noi siamo alternativi a chi passa da un partito all’altro, appoggiando la destra Né convince un De Luca che tenderebbe a isolare la Siciia”. Di un partito “finalmente libero da padroni” ha parlato il presidente dell’Assemblea Pd Antonio Saitta. È intervenuta pure la vicesegretaria Pd Maria Teresa Parisi, che ha insistito sulla necessità che il Pd non sia letto “solo come il partito della responsabilità e che si radichi a livello popolare”.