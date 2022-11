Puli-Amo Messina, le priorità per migliorare la città: "Noi combattiamo per la bellezza" - Tempostretto

L'associazione sarà impegnata nel weekend a Torre Faro, con le panchine artistiche, ma i programmi futuri passano anche da Montalto e Tremestieri

MESSINA – Riqualificazione delle panchine e non solo, anzi: molto altro. L’associazione Puli-Amo Messina prosegue ormai da sette anni l’attività sul territorio e nella giornata di oggi ha presentato il progetto che vedrà protagonista via Circuito durante il prossimo weekend. Dodici artisti messinesi restaureranno le panchine dell’importante strada di Torre Faro, attualmente in condizioni pessime, vandalizzate dai cittadini poco civili o dalle intemperie. Un’iniziativa già partita durante il fine settimana scorso, con la sistemazione delle sedute, che ora assumeranno, grazie agli artisti, una vesta nuova.

Gli autori delle opere

A raccontare il progetto è Christian Mangano, che ha anche ringraziato gli artisti che opereranno sulle panchine. Si tratta di NessunNettuno, Grazia D’Arrigo, Giorgia Minisi e Giada Morelli per quanto riguarda le opere pittoriche; Elvira Bordonaro e Carlotta Ingemi che si dedicheranno ad opere con vari materiali come ghiaia, sabbia e silicone; Alessia Borgia e Lucia Floria, autrici delle opere fotografiche; Alphatelescopii per il photocollage; Lelio Bonaccorso che collaborerà con illustrazioni sulle doghe e Valentina Ragno, che inciderà al laser l’opera Ilignu.

Le priorità di Puli-Amo Messina

E Christian Mangano, insieme ai ragazzi di Puli-Amo Messina, ha presentato al sindaco Federico Basile con le loro priorità. Oltre al percorso ci sono anche, la Fontana dei Cavallucci, il giardino della Chiesa di Montalto, il “parco urbano” da realizzare nel parcheggio della fermata della metroferrovia di Tremestieri. “Ci occupiamo della riqualificazione delle aree degradate – racconta Christian Mangano – con varie attività, come la riqualificazione artistica del prossimo weekend sulle panchine a Torre Faro. Tra le priorità ci sono il ritrovamento dei pezzi mancanti della Fontana dei Cavallucci, il giardino di Montalto e il parco urbano di Tremestieri, che ci auguriamo possa essere realizzato”.

“Combattiamo con la bellezza”

“Siamo un’associazione variegata, dal 18enne al 70enne – continua Mangano – e siamo orgogliosi di questo. Speriamo sempre di attrarre nuovi volontari e invitiamo sempre tutti a partecipare. In questi anni su Messina ho visto un miglioramento, per decoloro e pulizia, ma soprattutto di senso civico. Abbiamo fatto diverse manifestazione e molte di queste sull’arredo urbano, mai nessuno di quelli riqualificati sono stati vandalizzati anche a distanza di anni. Ci dà speranza. Gli episodi negativi ci saranno ma li combatteremo con la bellezza”.

