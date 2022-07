"Quest'estate non abbandonare un talassemico", il video di Fasted Messina che invita a donare - Tempostretto

D'estate diminuiscono le donazioni di sangue. Il presidente Saccà: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti"

MESSINA – Le donazioni di sangue non vanno in vacanza. Anzi, c’è sempre bisogno di sangue, soprattutto in estate quando le donazioni diminuiscono. Con un video realizzato da Ventitreesimastrada, Fasted Messina Onlus, l’associazione dei paziente affetti da talassemia sta cercando di richiamare l’attenzione sull’importante problematica.

“Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti – ha spiegato il presidente Tony Saccà -. Noi talassemici, purtroppo, siamo quelli che maggiormente subiamo la carenza di sangue, ne abbiamo bisogno per vivere. Continuamente”. L’Associazione Fasted di Messina Onlus è nata con l’esigenza e l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da talassemia e drepanocitosi della provincia di Messina, di informare ragazzi e giovani coppie sulla talassemia e quindi incoraggiarli a fare lo screening per sapere se si è portatori sani, e informare e promuovere la donazione di sangue.