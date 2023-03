Raciti non esclude di cambiare: "Tutti disponibili, il Potenza ha ottimi giocatori" VIDEO - Tempostretto

Il Messina si prepara alla "finale" di Potenza, gli squalificati potrebbero portare a novità di formazione, ma anche la stanchezza per il terzo impegno in una settimana

MESSINA – Si prepara alla trasferta dell'”Alfredo Viviani” il Messina che non potrà contare sicuramente su Mallamo e Fofana, squalificati, ma mister Raciti alla vigilia dichiara che tutti gli altri sono a disposizione. Una sfida, nella 33ª del girone C, che chiude un intervallo di tre partite in otto giorni in cui per il Messina sarà fondamentale non perdere. Di seguito le parole di mister Raciti presentando la sfida.

Che partita sarà a Potenza?

“Il Potenza attraversa un periodo positivo e ha fatto un’ottima scalata verso la zona playoff, noi la affronteremo come ogni partita come una finale senza guardare avversari e classifica. Massimo rispetto, ma massima determinazione per fare risultato anche a Potenza. Partita importante che speriamo possa portarci punti”.

Come sta la squadra e come la schiererà visto gli squalificati?

“Le gambe stanno bene, i ragazzi sono abbastanza carichi, hanno avuto modo di lavorare in questi giorni per preparare la partita. Sono tutti disponibili, tranne i due squalificati (Fofana e Mallamo, ndr), deciderò poi chi andrà in campo. Il Messina visto col Pescara può essere riproposto, ha fatto bene e abbiamo ormai un’identità di squadra. Possono esserci cambi perché sarà la terza partita in otto giorni e qualcuno magari sarà stanco”.

Quali insidie dai prossimi avversari?

“Tra i nostri avversari giocatori importanti: Sbraga in difesa, Cittadino a centrocampo, davanti Caturano, Del Sole, Di Grazia, giocatori che in questa categoria, anche Volpe, sono ottimi giocatori che conoscono e hanno già fatto bene in questa categoria. Forse ha meno punti di quanti ne merita”.

