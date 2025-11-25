“Ragazze, denunciate, la paura è solo un momento che poi passerà” VIDEO

Irene ha voluto raccontare la sua storia agli studenti. Dopo anni di violenze oggi è una donna libera e una mamma felice

25 novembre a Messina. Dopo il corteo contro la violenza sulle donne una giovane mamma ha voluto parlare agli studenti presenti. Irene è stata vittima di violenza e oggi ha voluto raccontare la sua storia per dare coraggio alle ragazze che hanno paura a denunciare. “La paura è solo un momento che poi passerà”, ha detto con la voce rotta dalla commozione.

“Io ne sono uscita perché ho trovato il coraggio di denunciare e mi sono fidata delle forze dell’ordine e dei centri antiviolenza”, ha detto. Oggi Irene è una donna libera e una mamma felice. Ecco le sue parole.