Realtà virtuale per studiare la mente umana. Tour nei laboratori del Cospecs VIDEO - Tempostretto

Visori e joystick per gli studenti che vogliono partecipare allo studio dei dottorandi di ricerca. Dal 14 al 17 marzo

Di Silvia De Domenico

MESSINA – In occasione della settimana del cervello 2023 i dottorandi di ricerca del Dipartimento Cospecs dell’Università degli Studi di Messina hanno aperto le porte dei laboratori a tutti gli studenti. Chiunque potrà partecipare, su prenotazione, allo studio portato avanti dai dottorandi Laura Culicetto, Francesca Ferraioli e Antony Casula.

Visore e joystick per immergersi nella realtà virtuale

La realtà virtuale usata per indagare sulla mente umana. Nei laboratori di Neuroscienze Cognitive e Sociali i ricercatori conducono i partecipanti in un’esperienza immersiva attraverso diversi scenari di realtà virtuale. Lo studio viene svolto a fini di ricerca ma guarda alla possibilità di avere delle applicazioni in ambito clinico. Gli studenti che hanno partecipato all’iniziativa hanno avuto la possibilità di muoversi e interagire con l’ambiente virtuale delle strade di una città, di un autobus o di un supermercato tramite l’utilizzo di un visore e dei joystick.

Dal 14 al 17 marzo dalle ore 10 alle 17

I tour nei laboratori di realtà virtuale si svolgeranno fino al 17 marzo dalle ore 10 alle 17. Il dipartimento Cospecs che ospita l’iniziativa si trova in via Concezione 6 a Messina. Fra gli organizzatori i professori Carmelo Vicario, Alessandra Falzone, Giorgio Grasso e la ricercatrice Chiara Lucifora.