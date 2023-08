Reggio. In viale Calabria bruciano cumuli di spazzatura, in fiamme un’auto VIDEO - Tempostretto

L’immediato intervento dei vigili del fuoco, intervenuti in seguito ad una chiamata però, non ha evitato che le fiamme coinvolgessero l’autovettura

REGGIO CALABRIA – La città di Reggio Calabria ritorna, se mai ne era uscita, a essere ostaggio dei rifiuti. Da un ammasso di spazzatura abbandonato in viale Calabria, nella giornata di ieri, è divampato un incendio vicino un’auto parcheggiata. L’immediato intervento dei vigili del fuoco, intervenuti in seguito ad una chiamata però, non ha evitato che le fiamme coinvolgessero l’autovettura.