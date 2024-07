Reggio. Incendio nel quartiere Spirito Santo, in fiamme un capannone VIDEO

A precauzione sono state fatte evacuare 40 famiglie di alcune palazzine adiacenti all'immobile andato in fiamme

REGGIO CALABRIA – Nella giornata di ieri, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sono state impegnate in via Spirito Santo, nella zona sud della città metropolitana, per un incendio capannone di 200mq circa con struttura portante in metallo, adibito a deposito di materiale elettrico. A precauzione sono state fatte evacuare 40 famiglie di alcune palazzine adiacenti all’immobile andato in fiamme. Nelle operazioni di spegnimento sono state impegnate squadre della sede centrale, distaccamenti di Villa San Giovanni e Melito con supporto di autobotti per rifornimento idrico, carro autoprotettori e funzionario di soccorso per il coordinamento delle operazioni per un totale di 9 mezzi e 25 unità .