Reggio. Inseguimento con incidente, ferito un poliziotto e il conducente dell’utilitaria VIDEO

REGGIO CALABRIA – La Fiat Panda su cui erano a bordo i due rom che non si è fermata al posto di controllo della polizia, dando vita ad un rocambolesco inseguimento di circa 10 chilometri per la vie della città, non era provvista di copertura assicurativa. E’ quanto emerso dalle prime ricostruzioni avviate dagli inquirenti. Un inseguimento, quello di due notti fa, che è terminato in via Catona, provocando un incidente che ha coinvolto quattro autovetture, tra cui due auto della polizia, che solo per una serie di combinazioni non è finito tragicamente.

Per fortuna sono dovuti ricorrere alle cure sanitarie, per ferite non gravi, solo un agente di polizia e il conducente dell’utilitaria, che sono stati trasportati in ospedale da personale del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Il conducente della Fiat Panda è stato denunciato alla Procura della Repubblica.