Reggio. Non si ferma all’alt della polizia, rocambolesco inseguimento, 4 auto distrutte

REGGIO CALABRIA – La scorsa notte nel quartiere di Catona, quattro autovetture sono state coinvolte in un incidente coinvolgendo anche due auto delle volanti della polizia, in seguito ad un rocambolesco inseguimento di una utilitaria , con due rom a bordo residenti ad Arghillà, che non si era fermata ad un posto di controllo. Inseguimento, durato circa 10 chilometri e terminato dopo l’impatto dell’utilitaria in fuga con un’auto della polizia, dov’è è rimasta coinvolta una quarta autovettura. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Un agente e l’uomo sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.