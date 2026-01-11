Maltempo a Reggio, 50 interventi dei vigili del fuoco. Violenta mareggiata a Scilla VIDEO

Quella di sabato è stata una giornata di forte maltempo nel Reggino, dove si sono registrati numerosi disagi e interventi di emergenza

REGGIO CALABRIA – Quella di sabato è stata una giornata di forte maltempo nel Reggino, dove si sono registrati numerosi disagi e interventi di emergenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in circa 50 interventi, effettuati prevalentemente per i danni provocati dal forte vento che ha colpito l’intero territorio.

Le aree maggiormente interessate sono state quelle della fascia tirrenica centrale, con particolare criticità nei comuni di Gioia Tauro e Rosarno, dove le raffiche di vento hanno causato caduta di alberi, distacchi di strutture e situazioni di potenziale pericolo per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

Particolarmente grave quanto accaduto a Scilla, colpita da una violenta mareggiata che ha provocato momenti di paura e danni significativi. Le onde, alimentate dal forte vento e dalla pioggia battente, hanno invaso il lungomare e le strade adiacenti, raggiungendo in alcuni casi anche una galleria locale.

Tra gli episodi più critici, diverse le auto rimaste bloccate mentre transitavano sul lungomare. I veicoli sono stati sorpresi dalla furia delle acque, con le ruote che slittavano sull’asfalto reso scivoloso e il concreto rischio di essere trascinati verso il mare.

La mareggiata ha inoltre causato danni alle infrastrutture, con detriti trascinati ovunque. Panche, arredi urbani e altre strutture sono state danneggiate o portate via dalla forza del mare, rendendo necessarie operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Momenti di vero terrore sono stati vissuti da automobilisti, residenti e passanti, colti di sorpresa dall’intensità del fenomeno.