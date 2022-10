Reggio. Per i 160 anni della Camera di Commercio l'evento inaugurale "Bergarè" - VIDEO - Tempostretto

Per Versace è importante promuovere iniziative come queste per veicolare all’esterno volto migliore del territorio metropolitano reggino

REGGIO CALABRIA – Con l’evento “Bergarè”, (con chiaro riferimento al bergamotto), si sono aperti i festeggiamenti dei 160 anni della Camera di Commercio. Un appuntamento che oltre al presidente dell’ente camerale,Antonio Tramontana, ha fatto registrare la presenza del sindaco facente funzione, di Palazzo Alvaro, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato Giuseppe Giordano e l’assessore comunale allo Sviluppo economico, Angela Martino.

Per Versace, la Città metropolitana ha il dovere di stare dentro questi processi, affiancando e sostenendo gli altri enti del territorio in tutte quelle azioni tese a favorire e rilanciare gli asset strategici sui quali occorre investire. “Così stiamo operando in effetti, – ha dichiarato, nel corso dei lavori della manifestazione dedicata al Bergamotto – accompagnando le iniziative dell’Ente camerale e degli operatori economici locali nel quadro di una rinnovata capacità comunicativa che deve offrire all’esterno il volto migliore del territorio metropolitano reggino”.