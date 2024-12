Reggio. Presentato al MArRC il Capodanno Rai VIDEO

Nel corso della serata saranno mandati in onda 5 filmati sulla Calabria. Uno spettacolo che per organizzazione è secondo solo al Festival di Sanremo

REGGIO CALABRIA – Per la seconda volta, dopo quella dello scorso anno, la Calabria sarà protagonista “L’Anno che verrà”. Evento che accompagnerà gli italiani verso il 2025 a ritmo di musica, balli, grazie alla presenza di oltre 20 ospiti che si alterneranno sul megapalco allestito per l’occasione, in piazza Indipendenza: Anna Oxa, Diodato, Ricchi e poveri, Arisa, J-Ax, Patty Bravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Nino Frassica, Sal Da Vinci, Donatella Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gasman, Sandy Marton, Los Locos e tanti altri.

Una nuova edizione che vedrà alla guida Marco Liorni e sarà trasmessa in diretta su RAI 1 in TV ma anche su Radio 1 con uno speciale condotto da Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola, all’estero in diretta su Rai Italia e in simulcast su RaiPlay. Tutto dalla bellissima location del lungomare “Italo Falcomatà”. Un evento realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Reggio Calabria.

Questa mattina, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione dell’evento. Nel corso della serata saranno mandati in onda 5 filmati sulla Calabria. Uno spettacolo che per organizzazione è secondo solo al Festival di Sanremo.

A condurre la serata dal megapalco allestito per l’occasione, il presentatore Marco Liorni, accolto dal presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, che succede ad Amadeus il quale, durante la conferenza stampa ha affermato di essere molto emozionato per un appuntamento che si svolgerà in una location bellissima.