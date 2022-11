Reggio. Sequestrata ditta di autodemolizione, denunciato il titolare VIDEO - Tempostretto

Nell’azienda, è stata accertata la presenza di uno scarico non autorizzato dove confluivano oli e acque reflue, che venivano sversate in una fiumara

REGGIO CALABRIA – A Catona, a nord della città di Reggio Calabria, dai carabinieri è stato denunciato in stato di libertà un 42enne, coniugato, già noto alle Forze dell’Ordine, titolare di una ditta di rottamazione di veicoli, in località Concessa per scarico non autorizzato di olii e acque reflue e violazioni delle prescrizioni relative al trattamento di veicoli fuori uso. Nell’azienda, è stata anche accertata la presenza di uno scarico non autorizzato dove confluivano oli e acque reflue, che venivano a loro volta sversate in una fiumara, visibile nelle adiacenze. Inoltre, sono stati rinvenuti e rimossi, 9 veicoli fuori uso depositati all’interno dell’area attenzionata, non correttamente smaltiti. Al termine delle operazioni, la ditta di autodemolizione è stata sottoposta a sequestro preventivo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nello stesso contesto operativo, in località Arghillà, invece, i carabinieri della Stazione di Catona hanno denunciato un 55enne del posto, anche egli già noto alle Forze dell’Ordine, per ricettazione in quanto a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato accertato trasportasse una carcassa di autovettura risultata provento di furto, all’interno di un autoveicolo cabinato. Nel complesso, al termine del servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e rimosso 24 carcasse di autovetture distrutte a mezzo incendio, considerati, rifiuti speciali.