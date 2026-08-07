La Top Spin Messina ha un nuovo main e title sponsor

La formazione vice campione d'Italia in Serie A1 nella prossima stagione sarà supportata da un'azienda internazionale con la sede italiana a Milano

MESSINA – La Top Spin Messina è felice di annunciare l’accordo con Amtivo, che nella stagione sportiva 2026/2027 ricoprirà il ruolo di main & title sponsor. Il logo di Amtivo comparirà in primo piano sulle maglie da gara e accompagnerà l’avventura del club nel prossimo campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, in Coppa Italia e in Supercoppa. La denominazione ufficiale della squadra sarà quindi Top Spin Messina Amtivo.

L’azienda Amtivo

Amtivo certifica le aziende secondo standard internazionali, offrendo competenze, professionalità, tecnologia ed esperienza per condurle durante ogni fase del percorso. L’approccio adottato per aiutare le organizzazioni ad ottenere la certificazione è imparziale, chiaro e lineare. Il successo è fotografato dai numeri. Con più di 36.000 certificati attivi, oltre 5.000 certificazioni rilasciate nell’Europa Meridionale, 27 Paesi in cui opera, 500 persone nei team, 23.000 clienti, 92% di customer retention, appare evidente la presenza globale di Amtivo, orgogliosa di offrire ai propri clienti servizi di certificazione riconosciuti in tutto il mondo.

La sede italiana di Amtivo si trova a Milano, in Largo Francesco Richini n. 6, 20122. A guidare il gruppo vi sono il general manager Davide Savasta, l’head of new product development Giuseppe Floris e il compliance director Marcello Garozzo. Top Spin Messina e Amtivo insieme nella stagione 2026/2027, con l’auspicio che possa essere ricca di soddisfazioni.