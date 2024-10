Risanamento, ora si acquistano case anche con piccole ristrutturazioni da fare

Lavori nelle case popolari acquistate per renderle migliori

MESSINA – “L’ultima linea di indirizzo fornita a Patrimonio Messina e Arismé è di valutare anche case non completate o con piccole ristrutturazioni da fare. Già a ottobre le due società acquisteranno un’altra serie di case”. Così il vicesindaco Salvatore Mondello.

“Dare un’abitazione dignitosa a chi ha vissuto tanti anni in baracca è più di un obiettivo, è un modo di operare – dice il commissario al risanamento, Marcello Scurria -. Ecco perché nel momento in cui acquistiamo le case da assegnare a chi ha diritto facciamo in modo che siano nelle migliori condizioni possibili. Ci sono operai e imprese al lavoro in quegli appartamenti dove si sono resi necessari interventi: dall’installazione di infissi nuovi, porte, finestre, alla sistemazione di nuovi servizi igienici, caldaie, pitturazione, impianti elettrici, pavimentazione. Non si tratta soltanto di dare un “tetto”, ma di consegnare alle famiglie le chiavi di una nuova vita, in una casa che sia dignitosa e abitabile. Restituiamo bellezza alla città”.

