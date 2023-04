Roccella Jonica. Emergenza migranti, il sottosegretario Ferro ha incontrato il sindaco Zito VIDEO - Tempostretto

L'esponente di governo ha visitato anche la tensostruttura realizzata nell'area portuale che viene utilizzata per la prima accoglienza dei migranti

ROCCELLA JONICA – Il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro ha incontrato il sindaco Zito, che nelle settimane scorse aveva segnalato la situazione di emergenza che si vive a Roccella Ionica a causa dei continui sbarchi di migranti. Negli ultimi due anni a Roccella ci sono stati 150 sbarchi, per un totale di 15 mila migranti.

L’esponente di governo ha visitato anche la tensostruttura realizzata nell’area portuale che viene utilizzata per la prima accoglienza dei migranti, gestita dai volontari della Croce rossa e della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere. “Il dato essenziale di questa mia tappa istituzionale a Roccella – ha detto il sottosegretario Ferro – consiste anche nel supporto che il governo e le altre istituzioni dovranno fornire al comune di Roccella ed altri enti locali della zona in tema di immigrazione. Dalle notizie in nostro possesso sappiamo che in tema di arrivi di migranti, ed in particolare dalla Libia e dalla Tunisia, per la Calabria ionica da qui in avanti, ma soprattutto nella prossima estate, sarà davvero un periodo molto impegnativo. Come governo, quindi, sarà giusto fornire a comuni come Roccella la giusta attenzione e forme di aiuto su più fronti”. Nei prossimi giorni, ha annunciato sempre il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, il capo dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, il prefetto Valerio Valenti, sarà a Roccella Ionica per fare il punto sulla situazione degli arrivi di stranieri nella fascia ionica della provincia di Reggio Calabria, ed a seguire arriverà anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.