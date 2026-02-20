 Schifani a Messina: "Su ciclone Harry e Niscemi stiamo andando veloci" VIDEO

Redazione

venerdì 20 Febbraio 2026 - 14:13

Il presidente della Regione siciliana in Prefettura: "Soldi ci sono per investimenti e per evitare danni al Pil turistico nelle zone ioniche"

MESSINA – Schifani incontra i sindaci della zona ionica e rassicura tutti. Il presidente della Regione siciliana stamattina in Prefettura ha messo in evidenza gli interventi nelle zone colpite dal ciclone Harry. Massima attenzione pure su Niscemi.

“Sostegno per il Pil turistico di questi centri e investimenti per far risollevare questi territori. I soldi ci sono e piena sinergia tra governo nazionale e regionale”, ha dichiarato Renato Schifani.

