Scilla. Rifiuti abbandonati per strada, notificati 16 avvisi di garanzia VIDEO

SCILLA – I carabinieri in seguito ad una indagine di 4 mesi hanno notificato 16 avvisi di garanzia ad altrettanti soggetti impiegati nel settore edile.

L’attività dei militari, ha consentito di accertare come gli indagati alimentavano anche quotidianamente due discariche abusive site in località Solano Superiore del Comune di Scilla e in località Melia del Comune di San Roberto.

Varie erano le tipologie di rifiuti sversati, tra materiale inerte, mobili, sanitari, nonché rifiuti speciali di vario tipo, anche pericolosi, tra cui batterie di automezzi.