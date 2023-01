Scontro auto-moto a Pellaro, 34enne centauro in prognosi riservata VIDEO - Tempostretto

Nella zona Sud, l'alcool ha concorso a un incidente autonomo con carambola e vari testacoda: per fortuna i tre occupanti se la sono cavata con lievi ferite

REGGIO CALABRIA – Un rocambolesco incidente s’è verificato nella zona Sud di Reggio all’alba di ieri.

Spettacolare incidente con carambola e vari “testacoda”

Intorno alle 4 del mattino un giovane neopatentato, che trasportava due passeggeri, per cause in via d’accertamento ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, impattando il marciapiede.

Dopo una micidiale serie di “testacoda”, il veicolo s’è bloccato nell’impatto col parapetto della scala pedonale del ponte di Sant’Agata. Il conducente, sottoposto a controllo con l’etilometro dalle pattuglie della Polizia locale intervenute, è risultato in stato di leggera alterazione.

Tre feriti lievi. Patente auto ritirata

Gli agenti hanno dunque provveduto al ritiro della patente di guida al conducente, ai sensi del vigente Codice della strada e ai rilievi utili alla ricostruzione della dinamica, in parte immortalata da una telecamera di videosorveglianza (vedi foto grande).

Leggermente feriti i tre occupanti del veicolo, sostanzialmente fortunatissimi vista la potenziale gravità dell’accaduto.

Pellaro, scontro auto-moto: centauro in prognosi riservata

La motocicletta pesantemente coinvolta nello scontro

Un altro incidente si è verificato intorno alle 13 di ieri a Pellaro. Per cause in corso d’accertamento, una Peugeot blu guidata da una 57enne s’è scontrata con una motocicletta, all’incrocio fra via Longitudinale e via Moscato, nelle vicinanze di un popolarissimo pub della zona.

Ad avere la peggio, il 34enne centauro, che è stato sùbito ricoverato al Grande ospedale metropolitano. I medici si sono riservati la prognosi.

Veicoli sotto sequestro

La Polizia locale, intervenuta sul posto nell’immediatezza, ha effettuato gli accertamenti del caso volti a ricostruire la dinamica dello scontro: le indagini sono coordinate dal magistrato di turno, immediatamente informato dell’accaduto.

Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

