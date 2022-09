Servizio civile al Palacultura: 4 giovani per scoprire quant'è bella Messina VIDEO - Tempostretto

Per la prima volta ragazzi messinesi al servizio della cultura e del turismo: "Promuovere la nostra città è un'occasione unica"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Quattro ragazzi altamente qualificati al servizio della cultura e del turismo. E’ la prima volta che il servizio civile statale approda in questo settore a Messina. L’intuizione è dell’assessore del Comune di Messina Enzo Caruso. “Nella nostra città non si era mai fatto”, racconta l’assessore alla Cultura e al Turismo. “Abbiamo cominciato a maggio dello scorso anno e l’attività dei primi quattro ragazzi proseguirà per un anno, contiamo poi di continuare con altri quattro o perché no aumentare il numero. Ci sono così tanti siti belli a Messina che per mancanza di personale non riusciamo ad aprire”.

Entusiasmo e preparazione per promuovere Messina

Ecco l’entusiasmo e la preparazione, anche linguistica, di questo ragazzi può essere sfruttata proprio in questa direzione. “Io ho studiato all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria quindi lavorare in questo settore per me è un sogno, e poi poter promuovere le bellezze della mia città è veramente un’occasione unica“, racconta Giorgia Minisi, una delle addette al servizio civile al Palazzo della Cultura “Antonello da Messina”. Accanto a lei ci sono Luca Genitori, Maria Pirrone e Nicolo’ Arena, tutti giovanissimi, neolaureati e alla prima esperienza lavorativa nella propria città.

A Messina c’è una galleria d’arte moderna

Attraverso le loro competenze social negli ultimi mesi si sono dati da fare anche per creare una pagina Instagram dedicata alla GAMM (Galleria d’Arte Moderna di Messina). Si perché molti messinesi non sanno che all’interno della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro, al primo piano del Palacultura, esiste una galleria d’arte. Uno dei tanti siti poco conosciuti alla cittadinanza, molto curato e di grande prestigio, che grazie anche al lavoro di questi giovani verrà valorizzato e promosso.