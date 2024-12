Si laurea in Lingue e trova lavoro il giorno del Recruiting Day all’Università VIDEO

Simone Muscolino non lascerà Messina come molto suoi coetanei. Soddisfatta anche la rettrice Spatari: "Unime faro per il territorio"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ha 23 anni e si è laureato in Lingue lo scorso anno. Ed è grazie alla stessa Università di Messina se ha trovato subito un lavoro. Simone Muscolino si è presentato, come tanti altri studenti e neolaureati, alla giornata del Recruiting Day organizzata da Unime al Rettorato. Non avrebbe mai immaginato che le porte del mondo del lavoro si sarebbero aperte sin dal primo colloquio. Così il sogno di Simone di parlare due lingue e lavorare nel settore del commercio si è realizzato e fra pochi giorni entrerà a far parte dell’ufficio estero del Mobilificio Marchese.

Spatari: “Università faro per il territorio”

“Si parla sempre di fuga di cervelli e oggi sono contento di poter dire che resterò a Messina e lavorerò qui a casa mia”, racconta Simone. Soddisfatta della riuscita dell’iniziativa anche la rettrice dell’Università Giovanna Spatari. “Unime deve essere un faro per il territorio, ringrazio le aziende che hanno partecipato e che credono nelle potenzialità e nelle competenze dei nostri laureati”, commenta Spatari.