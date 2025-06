Stadio Celeste, lavori al 75%. “Nel 2026 sarà riaperto alla città” VIDEO

Ecco spogliatoi, bagni, palestra e il nuovo spazio polifunzionale. "Con una variante al progetto si realizzerà il manto in erba sintetica"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per il nuovo stadio Giovanni Celeste procedono. “Siamo al 75% dell’opera”, dichiara l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro. Sopralluogo tecnico questa mattina, insieme al direttore dei lavori Francesco Mento, per fare il punto sulle nuove scadenza. “I lavori dovevano concludersi il 31 agosto ma la variante al progetto per realizzare il manto in erba sintetica ha fatto slittare la fine al 31 dicembre 2025. Ma siamo comunque nei tempi”, ribadisce l’ingegnere Mento.

Sotto la tribuna coperta un nuovo spazio polifunzionale

Sono stati completati i nuovo spogliatoi, i bagni, l’impianto di illuminazione in palestra, le sale massaggi. Tutto ciò che si trova sotto la vecchia curva sud è stato ristrutturato. Così come la nuova area che si sta realizzando sotto la tribuna coperta. “Una zona destinata a diventare uno spazio polifunzionale”, spiega l’assessore Finocchiaro. L’idea è quella di replicare la struttura “E-si-sto” di Villa Dante, e quindi destinarla alle famiglie, al coworking, agli incontri. “Uno spazio per diverse attività ludico-ricreative, di cui Messina ha bisogno”, aggiunge l’assessore.

Gradinata Oreto e tribuna nord nel 2026

Per la gradinata Oreto e la vecchia tribuna nord bisognerà attendere una nuova variante al progetto e si potrà intervenire dopo la scadenza del 31 dicembre 2025. Ma bisognerà prima risolvere la questione dell’inagibilità della gradinata.

Il nuovo stadio sarà fruibile fino alla categoria D

Alla fine dei lavori lo stadio sarà aperto a tutte le associazioni che ne faranno richiesta. “Chi avrà i requisiti potrà usufruire di questo spazio, fino alla categoria D”, dichiara Finocchiaro. Lo stadio potrà ospitare 7.800 spettatori. Per rimettere a nuovo il Celeste sono stati stanziato più di 2 milioni e mezzo di fondi Pnrr.

Vedi qui la galleria fotografica