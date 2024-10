Gioco, studio e coworking: come funziona la nuova struttura di Villa Dante VIDEO

Uno spazio polifunzionale immerso nel verde. "Esisto" è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una casa di legno in mezzo agli alberi. Ecco la nuova struttura polifunzionale “Esisto” a Villa Dante. Lo spazio si presta a diversi utilizzi. Da una parte giochi per bambini di tutte le età, poi i divani per leggere un libro e un grande tavolo per il coworking. Qui si può giocare con i propri bambini, studiare o lavorare immersi nel verde.

“Lavoro immerso nella natura, a due passi dal centro”

Ecco cosa ne pensano un professionista che utilizza lo spazio per lavorare in smart working e una nonna che accompagna la nipotina a giocare. “E’ una grande opportunità per lavorare ed essere immersi nella natura, a due passi dal centro città”. “Ci voleva proprio, soprattutto quando piove e non sappiamo dove portare a giocare i bambini”. Questi sono alcuni dei loro commenti.

“Orgogliosa che i cittadini apprezzino”

Una struttura fortemente voluta da Valeria Asquini, presidente di Messina Social City. “Sempre più cittadini la scoprono e la apprezzano, non possiamo che esserne orgogliosi”. Non mancano i bagni e una stanza più riservata per cambiare pannolini o allattare il proprio bambino. E poi l’angolo per la pausa caffè o la pausa pranzo, con tanto di frutta secca, macchinetta per il caffè, bollitore e tostapane. Insomma non manca proprio nulla per fare di questo spazio il proprio ufficio green.

Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19

La struttura è gratuita e aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19. L’area giochi per bambini e famiglie invece segue gli orari 9-13 e 15-19. Non è un asilo o una ludoteca in cui accompagnare e poi riprendere i propri figli, qui le attività si fanno insieme con il supporto degli operatori della Messina Social City. “L’idea è quella di far vivere questo spazio a tutta la famiglia”, spiega Asquini. “Non posso che essere soddisfatta del fatto che tanti messinesi lo frequentino, lo rispettino e contribuiscano a tenerlo pulito, in uno spirito di condivisione”, conclude.

Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻